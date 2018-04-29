«Так надо»: в Ростове-на-Дону неадекватный сотрудник ГАИ устроил пробку без весомой причины

Очевидец выложил в Сеть кадры, на которых сотрудник ГАИ в Ростове-на-Дону стоит посереди дороги и даёт непонятные команды с помощью жезла, громко ругаясь матом. Из-за этого на перекрёстке улицы Ларина и переулка Ашхабадского образовалась огромная пробка, а пешеходы не могут перейти дорогу.

Местный житель утверждает, что причина, по которой полицейский решил приостановить движение, не ясна, так как светофор на перекрёстке работал. Также было странно, что сотрудник не подавал чётких команд с помощью жезла, из-за чего на перекрёстке улицы Ларина и переулка Ашхабадского образовалась огромная пробка из недоумевающих водителей. Пешеходы также боялись переходить улицу из-за того, что сотрудник ГАИ громко ругался матом и вёл себя довольно-таки агрессивно.

В комментариях пользователи Сети заметили, что команды регулировщика выше по приоритету, чем светофора и других знаков, а потому у сотрудника ГАИ должна была быть весомая причина приостановить движение. Они предположили, что это может быть, например, визит важной особы в город. Другие утверждали, что ничего странного в поведении полицейского не видят, так как его нецензурную лексику на видео не слышно, а его движения жезлом вполне понятны для водителей.