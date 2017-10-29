«Камера пыток»: в Нижнем Новгороде провели ревизию в зоопарке «Швейцария»

Очевидцы рассказали обо всём ужасе, который они увидели, проведя ревизию местного зоопарка в Нижнем Новгороде. Специалисты считают, что «Швейцария» является настоящей камерой пыток для животных.

В зоопарке в Нижнем Новгороде во время внеплановой проверки инспекторы были шокированы обращением сотрудников и руководства «Швейцарии» с животными. Они рассказали о том, что обнаружили просроченные продукты, которыми кормят животных, а также сплошную антисанитарию в клетках питомцев. Животным дают мёртвых грызунов и кроликов, которых выращивают впроголодь. Данный факт подтвердил директор зоопарка, который считает, что надлежащий уход за «живым кормом» не нужен.

Кроме этого, очевидцы утверждают, что вольеры баранов не убирались неделями, а миски животных очень грязные и в них нет даже намёка на то, что питомцев кормили. В «Швейцарии» живёт медведь с больным глазом и волк с разорванным носом, которых не лечат, так как руководство не смогло представить документы от ветеринара.

Потомство в зоопарке умирает, что не удивительно, как заметили специалисты, которые провели ревизию в Нижнем Новгороде. Они заключили, что «Швейцария» - камера пыток для животных. Местные жители согласились с этим и потребовали, чтобы администрация ответила за такое жестокое отношение с животными.