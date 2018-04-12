В Омске водители жалуются на поломки автомобилей из-за непогоды

В Омске синоптики по-прежнему не радуют благоприятным прогнозом, что негативно сказывается на разных сферах жизни города. Так, теперь водители стали жаловаться, что глохнут автомобили.

Сведения об этом появились во «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Омск». Автор жалобы указал, что наблюдается такое на пересечении улиц Рокоссовского и Фугенфирова, как сообщает HotGeo. «Вода стекает так, что машины глохнут!» - отметил он, призвав водителей быть осторожнее.

Однако пользователи Сети раскритиковали это. Большинство из них указали, что можно проехать другим путём, а не именно здесь. На данном участке ездят только из-за сильной спешки. Некоторые в шутку предложили даже убрать все мосты, поскольку «такие и реку переплывут».