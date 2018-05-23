В Омске при капремонте дома вместо крыши положили плёнку

В Омске жильцы дома на улице Малунцева пожаловались, что из-за сильных дождей крыша очень прохудилась. Чтобы не допустить полной порчи имущества, её приходится закрывать плёнкой.

Об этом рассказали во «ВКонтакте» в сообществе «Аварийный Омск». Жильцы подчеркнули, что должен был проводиться капитальный ремонт крыши, причём начаться ещё больше месяца назад. Однако никто ничего не делает, и спасаться от затопления приходится плёнкой, как сообщает HotGeo.

Поскольку она не выдерживает, то также сверху подкладывают мешки. Однако и это не является спасением – из-за сильного напора воды они время от времени рвутся и падают на пол, заливая всё. Из-за этого пострадало имущество уже в двух квартирах.

Жильцы дома на улице Малунцева подчёркнули, что никакие жалобы к вышестоящим инстанциям не дают эффекта. Приходится жить в таких условиях из-за высоких цен на квартиры.