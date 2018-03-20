В Москве аферисты оформляли кредиты на моделей агентства "Space Models"

Одна из пострадавших девушек сообщила о модельном агентстве «Space Models» в Москве и как аферисты зарабатывают на моделях. Злоумышленники видели «талант» в девушке любых параметров.

Девушки, которые желали стать топ-моделями, могли обратиться в модельное агентство «Space Models» и заплатить 90 тысяч рублей за обучение. Руководство агентства принимало в школу всех, даже тех, кто по параметрам точно уж не подходит для карьеры модели. На сайте школы моделей девушкам предлагают и сотрудничество с известными дизайнерами, и организацию показов со звёздами, а также наставников, которые известны всему миру моды.

После того, как жертва заплатит аферистам сумму за обучение, они оформляют на неё кредит в банке. И благополучно исчезают. Девушкам приходится самостоятельно выплачивать круглую сумму кредиторам и забыть о карьере модели.

О данном сюжете развода в Москве рассказала одна из пострадавших.