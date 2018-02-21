«Никакого лета и осени»: В Омской области выпал снег

Перепады климата в этом году уже доставили немало неприятностей россиянам. Очередной погодный фортель ожидал в Омской области в посёлке Русская Поляна – там улицы засыпало снегом.

Очевидцы указали, что, очевидно, не стоит ожидать лета и осени в привычном понимании сезона. Никакого загара получить не удастся точно, зато лучше задуматься о валенках.

«Красота русского климата», - прокомментировал представленные снимки один подписчик «ЧП Омск». Другой отметил, что подобная ситуация наблюдается и в Новосибирске. Снег пока выпадает мокрый, и на дорогах преимущественно много луж, однако его много, и постепенно вся эта масса оседает, как сообщает HotGeo. Интернет-пользователи задумались, к каким новым проблемам приведёт этот погодный фортель.