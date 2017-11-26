В Индии миллионы людей вышли на забастовку

По всей Индии миллионы человек прекратили работу в банках, и вышли на улицу в знак протеста. Граждане потребовали от государства преследования корпораций-должников. Митингующие считают, что государство бездействует, а те, кто объявил дефолт, препятствуют экономическому росту страны.

Представитель профсоюза сообщил, что около миллиона сотрудников банков бастовали по всей Индии в среду, требуя лучшей оплаты и правительственного преследования компаний, которые намеренно объявили дефолт по кредитным платежам. У проблемных кредиторов азиатского гиганта одни из самых высоких уровней задолженности в банках развивающихся стран, которые отягощены миллиардами неработающих активов, также известными как просроченные ссуды.

Кроме того, забастовщики недовольны предлагаемым двухпроцентным ростом заработной платы, который им предложили, отметив, что он значительно ниже инфляции в Индии, которая составляет 4,5%.

Проблема плохой кредитной ситуации в Индии стала известной ещё в марте 2016 года, когда владелец большой авиакомпании «Виджай Малля» бежал в Великобританию, чтобы не платить кредиты в размере почти 1 млрд долларов.

Ранее в этом году правительство заявило, что плохие кредиты банков стоили более 120 миллиардов долларов. Это означает, что банки не обладают достаточным капиталом для того, чтобы кредитовать новые инвестиции, способствуя экономическому росту страны.