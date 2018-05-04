В Новгороде из-за урагана дерево упало на частный дом

30 мая жители Нижнего Новгорода стали жертвами разыгравшейся стихии. Из-за урагана многие нижегородцы остались без электричества, было нарушено движение на дорогах, а некоторые владельцы частных домов чуть не остались без крыши над головой.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы несколько снимков произошедшего после погодного явления. На фотографии показаны последствия урагана не в масштабах целого города, но достаточно значимые для отдельных людей. В публикации показан частный дом, на крышу которого рухнуло стоявшее поблизости дерево. Автор публикации указал, что пострадавших нет. Однако из-за дерева пострадал дом, по предоставленным снимкам не удаётся оценить, насколько серьезны повреждения.

Стоит отметить, около 9900 жителей Нижнего Новгорода остались без электричества из-за непогоды, повредившей до 200 линий электропередач. Это не единственный вид повреждений причинённых ураганом. Большинство из них исправляется.