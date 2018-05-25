В Севастополе популярный детский пляж не подготовили к летнему сезону

В Крыму была проведена подготовка к летнему сезону и приезду отдыхающих. Однако местные жители заявляют, что в некоторых местах её сделали недостаточно хорошо. Пример – популярный детский пляж «Омега» в Севастополе.

В Сети появились фото, наглядно демонстрирующие, что в таком месте точно лучше не отдыхать. По словам очевидца, на детском пляже совсем нет теневых навесов, либо они очень сильно порваны. Там в большом количестве валяется мусор и очень много диких собак, как сообщает HotGeo. Береговую черту детского пляжа в Севастополе засыпало водорослями.

«Ощущение разрухи», - подытожил свои наблюдения пользователь Сети. Большинство комментаторов с ним согласились, отметив, что это точно нельзя назвать подготовкой к лету. Были, впрочем, и те, кто заявили, что такое на детском пляже каждый год, потому возмущаться именно сейчас уже бессмысленно.