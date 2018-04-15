«Подрезали»: в Омске иномарка сбила двух пешеходов

В социальной сети очевидец выложил фотографии с места ДТП в Омске. Житель утверждает, что водитель наехал на двух пешеходов на улице Ипподромной.

31 мая вечером в городе Омске иномарка сбила двух пешеходов по адресу улица Ипподромная. Фотографии с места ДТП попали в социальную сеть. Очевидец рассказал, что пострадавших в тяжёлом состоянии увезла скорая помощь. Другой свидетель сообщил, что на месте ДТП помимо двух скорых был пожарный автомобиль.

Сам водитель в оправдание говорит, что его неожиданно подрезали, а потому он вывернул на тротуар. Официальные сведения уточняются. Пользователи Сети винят в происшествии водителя, считая, что его оправдание довольно сомнительное. На месте происшествия в данный момент работают сотрудники полиции.