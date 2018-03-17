В США подросток застрелил мать и брата из-за пылесоса на Рождество

В городе Нью-Стэнтон, штат Пенсильвания, США, до сих пор судят подростка, который обиделся на семью за странный подарок на Рождество. В отместку он застрелил родную мать и маленького брата.

На момент совершения преступления подростку было всего 14 лет. Как сообщает Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, к мальчику родные относились с меньшей любовью, чем к его 8-летнему брату. На то Рождество, два года назад, младший ребёнок в семье получил в подарок поездку в Диснейленд.

В это время по не оглашённым причинам 14-летний подросток остался дома. На него возложили обязанность убрать весь дом. «Подаренные» на главный праздник года пылесос и тряпка разозлили парня, и в его голове созрела идея избавиться от матери и брата, застрелив их из ружья. Это подтверждает судебный психолог. Сегодня подростку 16 лет, однако, его отец, которого мальчик не тронул, борется с системой за право судить своего сына в суде по делам несовершеннолетних, что меняет тяжесть преступления.