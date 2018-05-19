В Ижевске посетителей ТРК «Петровский» возмутило наличие камер в примерочных

В Ижевске местный житель пожаловался на нарушение в ТРК «Петровский». Во «ВКонтакте» мужчина анонимно рассказал в одном из сообществ о том, что в примерочной увидел камер, с возмущением отметив, что не считает такое «нормальным».

Подписчики сообщества разделились во мнениях. Одни заявили, что указанная на фото камера направлена в совсем другую сторону – возможно, на продавцов, чтобы избежать нарушений с их стороны. Другие отметили, что в примерочной трудно было бы что-то рассмотреть из-за плохого обзора.

Были и те, кто указал – про камеры в Ижевске в ТРК «Петровский» прекрасно знают, наблюдая такую ситуацию не первый день, как сообщает HotGeo. Посетители торговой точки подчеркнули, что просто нужно вести себя аккуратно в кабинке, и тогда стесняться будет нечего. Некоторые интернет-пользователи отметили, что видели камеры в примерочных и других магазинов Ижевска. Например, в «Ашане».