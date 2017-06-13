В Ярославле загорелась старейшая городская фабрика

В Ярославле 6 июня в Сети сообщили о том, что загорелись здания на улице Калмыковых. Корпуса принадлежат Большой мануфактуре – старейшей городской фабрике, производящей текстильную продукцию.

Известно, что на тушение пожара выехало 6 пожарных машин. Какой ущерб причинён корпусам, точной информации нет. Однако пользователи Сети отмечают, что фабрик находилась не в лучшем состоянии, а потому там «нечему гореть». Также за всё время существования Большая мануфактурная пережила огромное количество пожаров.

Пользователи Сети сделали предположение, что это был уже последний, как сообщает HotGeo. Теперь корпуса могут снести окончательно, построив на их месте новые дома. Хотя эта гипотеза спорная, поскольку фабрика является памятником архитектуры Ярославля.