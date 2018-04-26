В Омске сообщили о бомбе в жилом доме

В Омске неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в одном из районов города. По его словам, заминированным оказался один из жилых домов.

Известно, что здание, на которое указал неизвестный, располагается по адресу улица Маршала Жукова 76. По этой информации сразу прибыли представители экстренных служб и занялись поисками возможной бомбы. Кроме адреса не было указанно никакой дополнительной информации, поэтому с обнаружением взрывного устройства могут возникнуть проблемы.

Пользователи Сети посчитали, что сообщение ложное, и никто не станет минировать жилой дом в Омске, так как подобные акты чаще направлены на создание общественного резонанса. Они считают, что экстренные службы ничего не найдут. Пользователи полагают, что если бы зданию угрожала реальная опасность, то скорей всего о бомбе стало бы известно из-за последствий взрыва. Некоторые вспомнили о недавних попытках блокировки мессенджера Telegram, на который возможно снова обратят внимание.