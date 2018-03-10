На трассе из Екатеринбурга в Нижний Тагил сгорел автомобиль

В сети появилось видео, на котором на обочине трассы Екатеринбург – Нижний Тагил сгорел дотла автомобиль.

На трассе затруднено движение, так как автомобиль занимает почти всю правую полосу, а водители опасаются проезжать вблизи из-за того, что огонь может перекинуться на их машину. Также есть вероятность взрыва.

Пользователи задаются вопросом, что же случилось, ведь следов столкновения с другим автомобилем нет и на самой машине отсутствуют какие-либо отметины. Единственный вариант – поджёг.

Также комментаторов интересует, где сам водитель. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

На место происшествия ещё не прибыли пожарные и полиция, а причины возгорания – неизвестны.