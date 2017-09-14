2-летнего ребенка травмировала лента выдачи багажа

В Международном аэропорту в Окленде случился инцидент, в результате которого пострадал двухлетний мальчик. Ребенка с тяжелыми травмами руки доставили в больницу. Полиция пока не назвала виноватых.

На видеокамерах в здании аэропорта видно, что мальчика затянуло в багажную карусель. Транспортер защемил руку и провез ребенка по системе, пока его не обнаружил персонал и не оказал необходимую медицинскую помощь. 5-летнего мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали серьезное повреждение руки. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В связи с инцидентом было открыто расследование, результатов которого еще нет.

К сожалению, случаи травм детей в аэропортах случаются повсеместно. Например, в 2006 году ребёнка пронесли через рентгеновскую ленту в пластиковом контейнере. Охранник вовремя остановил бабушку в аэропорту Лос-Анджелеса. Еще один случай с пятимесячным ребенком, который погиб, когда его заперло внутри машины. Инцидент случился из-за того, что мама положила детскую тележку на багажную карусель.