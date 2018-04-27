В Екатеринбурге вандалы испортили стенды к Чемпионату мира 2018

В одной из социальных сетей появилось фото, которое возмутило жителей Екатеринбурга. Вандалы закрасили баллончиками с краской стенды с информацией к Чемпионату мира по футболу 2018.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что это акт нежелания принимать Чемпионат в городе, ведь считают все приготовления к нему показушными, а действия властей – направленными на пускание пыли в глаза и создания атмосферы благополучной страны.

Другие же считают, что это не протестная акция, а обычный акт вандализма, совершенные неблагополучными людьми. До проведения матча в Екатеринбурге ещё есть несколько дней, так что у правоохранительных органов есть время, чтобы исправить данную ситуацию.

Нашлись и те, кто назвал это искусством и методом самовыражения. Комментаторы призвали почитать сами надписи и тоже взяться за баллончики.

На самих же стендах были изображены достопримечательности города, туристические места и карты с маршрутами, как туда добраться. Информации о поимке виновников не поступало.