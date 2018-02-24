«Не выдержал рабочей субботы»: в Новосибирске самогруз завалился набок

Стало известно о том, что в Новосибирске на станции метро «Золотая нива» опрокинулся самогруз. По предварительным данным, авария случилась из-за некорректного расположения груза на транспортном средстве.

Новосибирская служба эвакуации сообщила, что на улице Бориса Богаткова возле дома №221 случилась авария с самогрузом. Машина подвозила бордюрный камень, так как на этой территории проводились ремонтный работы. Вскоре были сделаны фото, как транспорт опрокинулся набок. Согласно предварительным данным, это случилось из-за некорректного снятия плит с транспорта с оной стороны, тогда как другая оказалась сильно перегружена.

Пользователи Сети шутят, что самогруз не выдержал рабочей субботы. Другие также поддержали тему шестидневной рабочей недели и заметили, что при таком графике самогруз еще и пить начнет.