В Калининграде коммунальщики посыпают дороги песком от гололёда

Водитель на трассе «Черняховск – Талпаки – Калининград» заметил странную картину. Впереди ехала снегоуборочная машина и сыпала песок на асфальт.

По словам очевидца события, он это увидел 8 июня в дневное время. Водитель с иронией отметил, что зимой коммунальщики меньше заботились о том, занесёт ли автомобиль на скользкой дороге, как сообщает HotGeo. По какой причине летом работники местной службы задумались о вероятности гололёда, не известно.

В Сети некоторые пользователи предположили, что это как-то связано с подготовкой к ЧМ-2018. Желание понравиться заграничным болельщикам привело к довольно странной форме «гостеприимства» - на всякий случай посыпать дороги песком, а то не известно, какие у гостей автомобили. Другие комментаторы предположили, что автор сообщения ошибся, и это не песок, а какое-то специальное средство для очистки асфальта.