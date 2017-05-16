«Пусть сами себя оштрафуют»: Полицейские припарковались на месте для инвалидов

Жителей Симферополя возмутил факт нарушения правил парковки местным нарядом полиции. Представители правопорядка проигнорировали парковочный знак и заняли место для инвалидов.

Жители города начали строить догадки, что подтолкнуло блюстителей закона нарушить правила. Единственным оправданием мог стать вызов, который требовал спешки и мер экстренной необходимости, но ничего подобного в округе не было замечено. Это наталкивает лишь на мысли о халатности и наплевательском отношении к правилам у полицейских. К слову, штраф за подобное нарушение составляет 5000 рублей. Жители Симферополя предлагают полицейским самим себя оштрафовать.

Стоит отметить, что полицейские – не единственные, кто нарушил правила парковки. На фотографии видно ещё несколько автомобилей, которые стоят под знаком парковки для инвалидов. Встаёт вопрос, они действительно инвалиды или следуют примеру доблестной симферопольской полиции? Ответа на этот вопрос не нашлось.