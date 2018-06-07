Жуткая авария произошла возле села Ордынское

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлено аварию недалеко от села Ордынское. На трассе Р380, что соединяет город Новосибирск, посёлок Ордынское, города Камень-на-Оби и Барнаул, столкнулись белый седан Toyota и внедорожник Chevrolet Niva.

Обе машины сильно пострадали в результате столкновения, скорее всего, автомобили несколько раз перевернулись. Информации о пострадавших или погибших нет, но пользователи уверены, что такой сильный удар понёс за собой летальный исход для обоих водителей. На месте происшествия работает полиция.

Внимательные пользователи так же рассмотрели на видео фуру, которая лежит на боку на обочине брассы. Не исключено, что она тоже участвовала в столкновении. Водители жалуются, что такие трагедии на данном участке дороги происходят не первый раз из-за плохо подобранных скоростных ограничений на повороте.