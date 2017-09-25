Посетителей ТЦ «Флагман» в Омске опять эвакуируют

В ТЦ «Флагман» города Омска идет эвакуация, сообщается в одном из городских пабликов. Точные причины эвакуации неизвестны. Предположительно - сработала пожарная сигнализация или появилось сообщение о минировании торгового центра. Есть информация, что также эвакуируют людей из ТЦ «Мега».

Напомним, что два дня назад посетителей этого торгового комплекса экстренно вывели из здания и препроводили на безопасное расстояние. Примыкающую территорию оцепили. «Пожар или минирование» - таковы были основные причины действий работников экстренных служб. Всего на прошлой неделе причинами эвакуации людей были ложные сообщения о минированиях или пожарах пяти торговых центров Омска.