В Перми пациент не дождался скорой помощи и скончался

Очевидцы пишут, что скорая прибыла на вызов через полчаса, а медики на вопросы о том, почему там долго ехали, кричали и оскорбляли звонивших.

На странице одного из сообществ социальной сети «ВКонтанке» жительница города Пермь пожаловалась, что она и ещё несколько человек вызвали скорую, но медики прибыли на место спустя полчаса. Пациент не дождался врачебной помощи и скончался на месте. Причина смерти неизвестна.

Интернет-пользователи возмутились халатностью медперсонала кареты скорой помощи и поделились своими историями. Женина пишет, что к человеку с сердечным приступом скорая ехала более 40 минут, в то время как операторы не брали трубку, а медики ждали в ночном кафе выпечку. К молодому человеку с подозрением на перелом позвоночника и вовсе ехали 2 часа.

Комментаторы переживают, что такие случаи участятся, когда вступит в силу реформа скорой помощи от Министерства Здравоохранения.