В Красноярске в искусственном водоёме нашли труп лисы

Местные жители видели животное на этой территории несколькими днями ранее. Скорей всего лиса пыталась переплыть водоём, но у неё это не получилось, из-за чего она утонула.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» жители Красноярска поделились фотографией, на которой видно труп лисы в воде. Очевидцы отметили, что животное именно утонуло, а не попало в искусственный водоём после смерти. Обнаружила тело одна из местных жительниц, которая гуляла вместе с собакой. Её домашний питомец упал в водоём и не смог выбраться самостоятельно.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что им жалко бедное животное. Некоторые рассказали, что подобный искусственный водоём встречается не в единственном экземпляре. Подписчики предположили, что выбраться лисица не смогла из-за пластика, по которому у неё скользили лапы при попытке вылезти из воды. О необходимости убрать данные водоёмы написали сразу несколько пользователей Сети. Они уверены, что на протяжении лета и осени в данную ловушку может попасться еще не один зверь.