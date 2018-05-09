В Омске горит ТЭЦ

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» житель города Омск выложил фотографию, сделанную по адресу улица Нахимова 9. На изображении видно, что с городской теплоэлектроцентрали, расположенной посреди спального района, идёт чёрный дым как при пожаре. Пользователи задаются вопросом, что стало причиной возгорания.

Одни пользователи иронизируют, что это бездомные жгут медь, а другие уверяют, что горит вовсе не ТЭЦ, а чёрный дым – результат работы крематория.

Официальных заявлений о причине и объекте возгорания сделано не было. О количестве пострадавших неизвестно.