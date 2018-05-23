Жители Новозыбкова ищут хозяина «пизанского» столба

В городе Новозыбков Брянской области появилась новая достопримечательность. Правда, местные жители предпочитают обходить это, быстро ставшее известным место, десятой дорогой. И есть из-за чего.

Треснувшая в полутора метрах от основания и получившая заметный крен электроопора, привлекла внимание прохожих. По их мнению, столб может в любой момент завалиться и причинить ущерб строениям, автомобилям, привести к людским жертвам. Многочисленные звонки в инстанции ни к чему не привели. Организации перекладывают ответственность друг на друга, заявляя, что покалеченный столб находится не на их подведомственной территории и вне их компетенции. Энергетики кивают на горблагоустройство, она пеняет муниципалитету, а хозяин осветительной мачты никак не отзывается.

Впрочем, нашелся один эксперт, заявивший, что этот столб армированный. Внутри него, под бетонной оболочкой, находится стальная арматура, которая не даст упасть «пизанской» опоре еще очень долго. А пока столб стоит треснувший и бесхозный.