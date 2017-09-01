Измученные соседи столкнули нигерийского фаната с козырька подъезда

Болельщик из Нигерии Толуопе Акинди, конечно, рассчитывал на московское гостеприимство, но гостеприимство немного другого рода. Впрочем, очевидцы происшествия говорят, что африканец сам полез на козырек и на рожон.

Бурно отмечая свой приезд на чемпионат мира в Москву, нигерийский гость немного не рассчитал свои силы и переусердствовал с дегустацией местной водки. Жильцы дома, где гулял Толуопе, вначале с пониманием отнеслись к песням в исполнении болельщика. Когда же шум, издаваемый Акинди, перешел все границы, ему напомнили, что время близится к полночи, а люди хотят отдыхать. Иностранец сделал вид, что не понимает, о чем толкуют эти странные аборигены и взобравшись на козырек подъезда продолжал нарушать покой граждан. Остается загадкой, почему, измученные шумом соседи, не позвонили в полицию, ведь в дни чемпионата она работает в усиленном режиме и приехала бы непременно. Но, случилось так, как случилось. Один из жильцов столкнул незадачливого фаната футбола с козырька. Нигериец отделался всего лишь переломом пяток. Какие санкции предпримут к решительному соседу – неизвестно.