В Омске жители пожаловались на муравьёв в гипермаркете О’КЕЙ

О случившемся сообщила недовольная покупательница. По её словам, муравьи свободно разгуливали по пустой полке и стене рядом с ней.

Жительница Омска отметила, что она обращалась к работникам гипермаркета О’КЕЙ. Однако те не отреагировали должным образом на жалобу, а только посмотрели на покупательницу, как на очень глупого человека. В итоге женщина решила поделиться произошедшим в Сети, раз сотрудникам магазина нет никакого дела до этого.

Некоторые интернет-пользователи не увидели в этом ничего такого, отметив, что летом муравьи в любых местах появляются. Другие стали шутить – администрация гипермаркета решила предложить покупателям эксклюзивный восточный деликатес, ведь в Азии таких насекомых едят. Третьих ситуация возмутила. Комментаторы отметили, что продавцы должны были избавиться от муравьёв, поскольку их присутствие – свидетельство не меньшей антисанитарии, чем наличие тараканов.