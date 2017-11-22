В Новосибирске троллейбус на полной скорости врезался в столб

Транспортное средство столкнулось с бетонной опорой, получив серьезные повреждения, которые могли стать причиной травм для пассажиров.

В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован снимок, на котором показано, что транспортное средство в результате езды на полной скорости получило страшные повреждения в ходе столкновения. Из-за аварии у троллейбуса сильно пострадал кузов, его правая часть оказалась замятой. Автор публикации уточнил, что кроме лобового столкновения была еще одна угроза для жизни пассажиров. В сходе аварии столб протаранил транспортное средство и оказался внутри кабины. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Автор публикации уточнил, что водитель не пострадал, однако неизвестно, находились ли внутри троллейбуса пассажиры.

Подписчиков группы удивил характер повреждений, которые могли возникнуть из-за того, что транспорт ехал на высокой скорости. Многие предположили, что причиной столкновения могли стать отказавшие тормоза, из-за чего водитель не смог избежать столба или сбросить скорость.