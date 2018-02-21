«Гейзеры»: В Нижнем Новгороде из-за прорванной трубы дорогу залило кипятком

Это случилось на улице Максима Горького. Из-за ЧП пока пострадала только собака – животному обожгло кипятком лапы.

Местные жители сообщили в Сети, что пытались обратиться в аварийную службу, но там трубку никто не взял. Помогла полиция – трое правоохранителей сообщили о ЧП по рации. Люди подчеркнули, что решить ситуацию необходимо срочно – рядом расположен детский сад, и дошкольники могут пострадать.

Также очевидцы с сарказмом назвали происходящее «новой достопримечательностью Нижнего Новгорода». «Будем такие гейзеры туристам, приехавшим на ЧМ-2018 показывать», - отметил один из них. В Сети некоторые пользователи пожалели собаку, пострадавшую от прорванной трубы, однако в остальном подчеркнули, что ситуация бытовая, и её решать надо, а не жаловаться в интернете.