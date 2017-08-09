«Только лодкой добираться»: В Омске дороги после ливня превратились в озеро

Жители Омска жалуются, что движение по улицам города затруднено из-за неисправной ливневой канализации на новом участке дороги.

Проспект Карла Маркса в Омске превратился озеро по причине неисправной работы ливневой канализации. Вода после сильных ливней не успевает испаряться, а поверхностный водоотвод находится выше покрытия на 5 сантиметров. Стоит отметить, что асфальт на том участке дороги сделан недавно, но жители города жалуются жалуются, что очень тонкий слой дороги такими темпами очень быстро изживёт себя, а городские власти смогут снова парализовать движение автотранспорта для очередного ремонта.

Жители иронизируют, что власти хотят превратить город в «российскую Венецию», вот только их забыли предупредить. Теперь по дорогам, которые превратились в одно сплошное озеро, можно добраться до пункта назначения только на лодке.