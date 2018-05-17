В Огайо бывшая учительница получила 30 суток заключения за секс с тремя учениками

Также злоумышленницу заставили выплатить штраф в размере 1 тысячи долларов и отправили на 300 часов общественных работ.

36-летняя жительница штата Огайо преподавала физкультуру в средней школе. Учительница полностью признала свою вину, извинившись перед учениками и их семьёй, а также местным школьным управлением. Её отправили в тюрьму на 30 суток за секс с двумя 18-летними учащимися и одним 17-летним. Одна такая встреча произошла прямо в классе после занятий.

Адвокат бывшей учительницы на суде выступил с речью, что, кроме заключения и иных наказаний, её подзащитную унизили морально. «Клеймо преступницы, совершающей сексуальные домогательства, будет преследовать её всю оставшуюся жизнь», - отметил юрист. По мнению адвоката, наказание следовало бы смягчить, учитывая то, что у подзащитной полностью сломалась карьера из-за этого случая.