Неадекватная хозяйка ротвейлера накинулась на мать маленького ребёнка

Хозяйка собаки находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла вразумить своего пса, который разорвал в клочья головной убор ребёнка. Женщина на детской площадке накинулась с оскорблениями на мать ребёнка и пыталась её убедить, что собака не может нанести никакого вреда.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» житель Ижевска опубликовал видео, на котором неадекватная хозяйка ротвейлера на детской площадке накинулась с оскорблениями на мать маленького ребёнка. Конфликт произошёл по причине того, что собака сорвала с ребёнка головной убор. Ребёнок остался цел, но собака разодрала панаму в клочья.

Комментаторы порекомендовали в таких случаях сразу вызывать милицию, чтобы собачники не чувствовали свою безнаказанность. Владельцы животных встали на свою защиту и заявили, что это эпизод из ряда вон выходящий, а сознательный хозяин заботиться о том, чтобы его собака не нанесла никому вреда.

В России существует система штрафов за нарушение правил выгула собак. Из своего кошелька собачники должны будут выложить от 500 до 4000 рублей в зависимости от тяжести нарушения. Женщина на видео нарушила сразу несколько пунктов: выгул большой собаки на детской площадке без защитного намордника, также хозяйка была в алкогольном опьянении, что тоже карается законом.