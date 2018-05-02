В Краснодаре образовалась огромная очередь на пункте выдачи призов Coca-Cola

В супермаркете в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре в пункте выдачи призов от Coca-Cola, приуроченных к Чемпионату мира по футболу, собралась огромная толпа людей.

По условиям акции нужно было собирать баллы под крышечками бутылок из-под напитков марки Coca-Cola. Собрав нужное количество баллов, их можно обменять на стаканы, именные футболки или мячи, выполненные в тематике Чемпионата мира по футболу. Желающих получить свой выигрыш оказалось так много, что в краснодарском ТРЦ «Галерея» образовалась огромная живая очередь. Люди долгое время стоят в ожидании, хотя количество призов ограничено. Тем, кто пришёл позже, может просто не хватить желаемого.

Пользователи соцсетей в ответ на новость пишут, что лучше бы те поберегли здоровье и не употребляли вредный газированный напиток, а на сэкономленные деньги спокойно купили бы любой приглянувшийся стакан. Тем более, что сувенирные лавки сейчас забиты товарами с символикой Чемпионата.