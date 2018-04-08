Нижегородские дороги удивили болельщиков из Хорватии

Российские дороги находятся не в лучшем состоянии относительно европейских. Даже скорый ремонт в преддверье Чемпионата мира по футболу не помог скрыть ямы от иностранных туристов.

Два хорватских болельщика на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода заприметили глубокую яму на проезжей части. Хоть аварийный участок и был ограждён, мужчины решили сделать несколько памятных фото в непривычной для европейца локации. Хорваты залезли в яму, которая оказалась достаточно глубокой, что два немаленьких мужчины смогли там сесть. Судя по улыбкам болельщиков, им понравилось такое российское развлечение.

Жители Нижнего Новгорода уверяют, что в этом нет ничего весёлого, ведь «арт-объект» для иностранцев и их удивление находкой является суровой российской реальностью для простых жителей.