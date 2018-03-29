«Новый вагон метро»: в Омске машина провалилась под землю

На улице Волочаевской за городской стоматологией провалился асфальт, а в образовавшуюся яму попал автомобиль.

Житель города Омск опубликовал в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» фотографию с места разлома асфальта. Образовалась огромная яма, в которую провалился припаркованный там автомобиль. Из-под земли валит пар, что может свидетельствовать о том, что повреждены также трубы с горячей водой. О пострадавших ничего не известно, скорее всего, водителя на было на месте происшествия в тот момент.

Одни комментаторы иронизируют, что автомобиль стал новым вагоном недостроенного омского метро, а другие шутят, что водитель просто решил припарковаться на подземной парковке. Пользователи советуют хозяину машины судиться с коммунальщиками, которые ответственны за происшествие.