В Ижевске мужчина угрожал ножом за отказ дать сигарету

Также он разбил стёкла одного из автомобилей за съёмку данного происшествия.

Это случилось на улице Молодёжной. По словам очевидцев, мужчина был пьяным. Житель Ижевска ходил рядом с припаркованными авто и просил у водителей сигарету. Когда ему отказывали, он начинал размахивать ножом, нецензурно выражаясь. Когда мужчина заметил, что его снимают, то стал угрожать и авторам видео. Он едва не отобрал телефон у одного из них, а потом направился к машине и выбил стёкла. В дальнейшем хулигана задержала полиция.

Пользователи Сети поразились, как авторы ролика спокойно смотрели на порчу своего имущества. Они отметили, что несколько человек смогли бы успокоить пьяного мужчину и дать понять, что не стоит размахивать ножом. Вместо этого очевидцы просто снимали происходящее.