В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль

В Сети появились кадры с ДТП, которое стало неожиданностью для всех участников дорожного движения. Экипаж БМП не справился с управлением на выезде из Гродно, Беларусь, из-за чего пострадал автомобиль.

На появившихся в Сети кадрах видно, что бронетранспортёр буквально «вылетает» на проезжую часть, при этом уходя в занос. Из-за этого экипажу не удалось справиться с управлением, и под гусеницами военной техники оказался гражданский легковой автомобиль. Под БМП оказался капот, а также часть крыши машины. Находящиеся рядом водители поспешили на помощь участникам ДТП, помогая выбраться из автомобиля мужчине с пассажирского сидения. После этого они вместе с экипажем БМП принялись за попытки достать водителя.

Управлявшему автомобилем мужчине повезло, из-за аварии ему только придавило ноги, хотя из кадров видно, что авария могла стоить ему жизни. На данный момент водитель госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Однако его машине был нанесён непоправимый урон, который восстановить не удастся.