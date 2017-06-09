"Не везёт": В Перми произошло столкновение такси «Везёт» и иномарки

Инцидент случился на улице Васильева, пострадавших в случившемся не имеется.

Судя по предоставленным в Сети снимкам, степень повреждения достаточно небольшая. Автомобили столкнулись передней частью, не сумев разъехаться на дороге. Пользователи Сети предположили, что это именно такси «Везёт» ударило иномарку. Однако причина, по которой это произошло, не известна.

Интернет-пользователи удивились самому факту данной аварии. По словам жителей Перми, в указанном на снимке месте вполне можно спокойно разъехаться, не доводя до столкновения. Некоторые подписчики стали шутить, назвав случившееся «утренними поцелуйчиками».