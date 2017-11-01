Киевский ресторатор застрелил посетителя

В ночь на 24 июля в Оболонском районе Киева произошла стрельба. Прибывшая полиция выяснила обстоятельства трагедии.

Как рассказали свидетели происшествия, веселая компания отдыхала в этом питейном заведении. После полуночи они вступили в перепалку с хозяином. Потеряв контроль над собой, 60-летний ресторатор достал пистолет и открыл стрельбу по оппонентам. В результате один мужчина убит, а двое получили ранения. Как утверждает подозреваемый в убийстве, посетители ресторана вели себя по-хамски и оскорбляли его. Возбуждено уголовное дело.

Подобные происшествия – не редкость на Украине. Страна переполнена бесконтрольным оружием. Большинство «стволов» попадают в мирные города из зоны боевых действий. Оружие стараются приобрести не только криминальные элементы, но и обычные граждане – для самозащиты.