В Нижнем Новгороде полиция не пустила скорую помощь в фан-зону

На Большой Покровской улице в районе часа ночи сотрудники полиции не пропустили скорую помощь с мигалками на территорию фан-зоны для помощи пострадавшему.

На Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде человеку в фан-зоне стало плохо. Ему вызвали скорую, однако сотрудники правоохранительных органов не убрали забор, чтобы машина смогла проехать, хотя даже фанаты расступились и освободили дорогу до места происшествия. Фельдшеры вынуждены были идти пешком и искать человека в толпе самостоятельно. О состоянии пострадавшего нет никакой информации.

Жителей города возмутило такое положение дел. Многие считают неправомерными действия сотрудников полиции и задаются вопросом, почему на фан-зоне не было дежурных медиков, которые там быть обязаны. Часть новосибирцев поддержали полицию и заявили, что машину могли пропустить только после полного досмотра, чтобы она не оказалась заминирована и не провозила никаких запрещённых веществ и предметов. Однако кареты скорой помощи и медперсонал являются частью государственной системы здравоохранения и не должны нести в себе опасность. Полиции стоило просто проверить номера бригады и автомобиля, чтобы удостоверится в их законных действиях, пропустить на охраняемый объект.