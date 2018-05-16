«Ролевик-маразматик»: В Подмосковье пенсионер решил поохотиться на соседа с луком и стрелами

Причиной такого странного поведения пожилого мужчины стало то, что о нём сказали люди на одном из популярных шоу о «бытовухе».

Некий центральный российский телеканал показал историю о разводе супружеской пары, проживающей в деревне Малые Вяземы в Подмосковье. Журналисты ток-шоу спросили у соседей этих людей, каким был муж. Те заявили – пожилой мужчина вёл себя грубо и не вызывал приятных впечатлений. Обиженный такими заявлениями герой ток-шоу уже после выпуска решился на странную месть. Он смастерил огромный лук, выстрогал несколько стрел и начал охотиться на обидчиков. Сначала мужчина попытался застрелить через ограду, но ничего не получалось.

Тогда «ролевик-маразматик», как его прозвали в Сети, решил использовать стрелы для запуска горючего горючего вещества, поджигая их перед отправлением в полёт. Произошло возгорание, которое быстро потушили, но событие привлекло внимание правоохранителей. Мужчину не задержали, и теперь соседи боятся, как бы странный пенсионер не придумал ничего похуже средневековых методов мести. Некоторые уже предпочли извиниться перед ним за свои слова на шоу.