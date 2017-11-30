На Филиппинах несовершеннолетних заставляют заниматься сексом на веб-камеру

Причём часто это делают сами родители, рассчитывая таким образом избавиться от нищеты.

По словам местных активистов, на Филиппинах растёт бедность, однако одновременно и дешевеет доступ в Сеть, а также улучшается уровень английского языка и очень хорошо работает система денежных переводов. Потому число несовершеннолетних жертв, которых вынуждают снимать одежду в режиме «онлайн», становится всё больше. Кроме родителей, часто такой способ заработка обманом предлагают на разных веб-платформах для поиска работы.

Например, одна 16-летняя девочка призналась в интервью местному изданию, что хотела устроиться на подработку в интернет-кафе. Однако когда она пришла в назначенное место, работодатели попытались заставить её заняться сексом прямо перед веб-камерой. Мировые правозащитники называют Филиппины эпицентром детского секс-рабства, отмечая, что остановить издевательства над совершеннолетними будет возможно только в случае улучшения состояния местной экономики.