«Адрес перепутали»: в Уфе ремонтники оставили жильцов в обшарпанном подъезде

Рабочие-ремонтники одного из ЖЭК города Уфы, перепутав подъезд, предназначенный для ремонта, не сильно расстроились. Собрались и пошли по правильному адресу. Беда в том, что «неправильному» подъезду их действиями был нанесен ощутимый урон.

Жильцы подъезда появлению ремонтной бригады приятно удивились, ведь они стояли в плане на облагораживание их жилья на гораздо более поздние сроки. Ремонтники уже успели содрать со стен старую краску и шпатлевку, когда им пришла корректировка. А жители остались в обшарпанном подъезде. После этого они обратились в ЖЭК, где администрация признала недоразумение и пообещала приступить к ремонту в ближайшие сроки. Впрочем, жильцы, не особо надеясь на скорое решение проблемы, считают, что эта ошибка рабочих может им помочь, и ремонт в их подъезде начнут раньше намеченного.