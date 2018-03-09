Полуторагодовалая дочь попала под колеса «ГАЗели» своего отца

Невнимательность за рулем, едва не привела к трагедии. В поселке Даровский Кировской области отец наехал задним колесом «ГАЗели» на свою полуторагодовалую дочь.

Во время движения назад, отец малышки допустил распространенную ошибку среди водителей автомобилей такого класса. Не убедившись в безопасности своих действий, родитель сдал назад. Девочка в этот момент пребывала в так называемой «мертвой зоне» обзора, и отец никак не мог ее видеть. В результате был совершен наезд. У девочки диагностированы открытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы и переломы. Ребенок доставлен в местный центр травматологии. Врачи уверяют, что все могло закончиться трагически, если бы не своевременная реакция отца.