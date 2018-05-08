В Польше напившаяся на ЧМ-2018 мать передала превышающую норму дозу алкоголя своему новорождённому ребёнку

Роды были преждевременными, и доктора обнаружили, что в крови малыша алкоголя больше допустимого лимита в 10 раз.

Жительница города Крапковиц в Польше утверждала, что просто решила угоститься вином, когда смотрела ЧМ-2018. Однако её показания расходились с проведёнными докторами анализы. Особа, которая стала матерью уже в четвертый раз, позволила себе так напиться, что её кровь была пресыщена алкоголем в 5 раз больше допустимого. Пострадал от любительницы футбола и новорождённый ребёнок. Во время «принятия на грудь» к нему произошла передача вредного вещества, и теперь врачи опасаются, как бы доза не оказалась для малыша смертельной.

Превышение количества алкоголя в таких масштабах польские доктора ранее не наблюдали, так что пока тщательно следят за здоровьем новорождённого мальчика, чтобы убедиться, что ему не станет хуже. В связи с таким нарушением норм делом уже занялась прокуратура, и фанатку ЧМ-2018 в дальнейшем могут даже лишить родительских прав.