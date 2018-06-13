Подвал жилого дома в Омске полностью затоплен после ливней

Жители одного из домов по улице Багратиона в Омске бьют тревогу. После прошедших сильных ливней их жилище оказалось в опасности.

Вода, скопившаяся после осадков, не нашла других путей для отхода, кроме как в подвал 2-го подъезда этого дома. Скорее всего, причиной тому – неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений района. Жители дома рассказывают, что это продолжается на протяжении многих лет. Таяние снега или сильные ливни постоянно приводят к полному затоплению подвальных помещений жилища. «Помогите, наш дом плавает!» - сигнализируют измученные люди в инстанции. Управляющая компания никак не реагирует на жалобы жильцов. Многие неравнодушные им советуют обращаться в департамент хозяйства Омской области или же прямиком в прокуратуру. Пока власти не проявляют активность, жители дома не знают, как противостоять последствиям стихии. Остается ждать, что вода понемногу сойдет сама.