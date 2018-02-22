В Ростове маршрутка протаранила легковой автомобиль

Для крупных городов ДТП являются не редким явлением, которое могут наблюдать жители. Однако аварии, в которых участвует общественный транспорт, обращают на себя более пристальное внимание.

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями ДТП, участником которого стало маршрутное такси. Авария произошла на проспекте Коммунистическом, недалеко от 19-го дома. При этом в Сети отметили, что маршрутка буквально протаранила Ford, который просто стоял и не участвовал в движении. На фотографиях видно, что из-за столкновения у легкового автомобиля серьезно пострадала левая сторона, передний и задний бамперы отвалились, а также сильно помялся багажник. Для маршрутки удар имел меньшие последствия – он пришелся на переднюю правую часть. Стоит отметить, что из-за аварии никто не пострадал.

Пользователи Сети отмечают, что на данном участке дороги нередко происходят ДТП, чаще всего при выездах со дворов или на пешеходных переходах. Некоторые стали возмущаться на тему того, что водители маршруток совершенно не следят за движением, и ездят излишне агрессивно. В комментариях к фотографиям отметили и то, что, к счастью, ДТП обошлось без жертв и травм.