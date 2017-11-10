Псковская бабушка-живодёрка избивала голубей прутьями до полусмерти

Жительница Пскова стала свидетельницей, как пенсионерка на глазах у своей внучки приманивала голубей кормом и жестоко избивала птиц прутьями.

Бабушка приманивала голубей кормом во дворе дома по улице Байкова 4 в Пскове. Она избивала птиц прутьями, а позже к этому процессу присоединились ещё двое пенсионеров. Они смеялись и наслаждались процессами, в то время как голуби получали травмы, несовместимые с жизнью. Неравнодушные прохожие вмешались и остановили действо, пригрозив полицией.

В результате действий живодёров у одного голубя черепно-мозговая травма, из ноздрей шла кровь, а в клюве был кровоподтёк. Также очевидцы рассказали, что на днях на девушку с верхних этажей этого дома упал голубь, который был в состоянии полусмерти. У птицы был заклеены скотчем глаза и ноздри, а крылья и лапы были перевязаны нитками. Голубь умер в результате обезвоживания и асфиксии.