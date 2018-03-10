В Краснодаре в 50-градусную жару пожаловались на отсутствие света и воды

По словам жильцов домов на улице Тургенева, проблемы с этим у них уже больше недели.

«Сил нет терпеть, вторую неделю дневные отключения света, в жару +50, холодильники текут, продукты портятся. А теперь ещё и умелые рабочие, выдёргивая старые столбы, повредили трубы с водой», - рассказал в Сети житель Краснодара. Он отметил, что хоть на проблему жаловались в разные инстанции, но реакции не было никакой.

Организации предпочитали перенаправлять обращения друг на друга, ничего не решая. Вода как отсутствовала, так и не появилась. То же самое и с электричеством. «Вера у новую Тургенева гаснет с каждым днём», - подвёл итоги недовольный житель Краснодара, подчеркнув, что проводимый, казалось, ремонт только ухудшил положение дел.